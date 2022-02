Fußball | Regionalliga Heimstarker FC Eilenburg bezwingt auch Fürstenwalde

Der FC Eilenburg hat den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Am Samstag (26.02.2022) setzte sich das Team von Trainer Nico Knaubel mit 3:2 (1:1) gegen Union Fürstenwalde durch. Mit einer Steigerung in der zweiten Halbzeit verdiente sich der FCE den Dreier, machte es in der Schlussphase aber noch einmal richtig spannend. Damit ist der Aufsteiger aus Nordsachsen seit September zuhause ungeschlagen.