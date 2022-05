Aufregend war es in Eilenburg bereits in den 90 Spiel-Minuten - richtig emotional wurde es nach Abpfiff. Denn Trainer Nico Knaubel gab auf der Pressekonferenz seinen Rücktritt bekannt. Die zu hohe Doppelbelastung als FCE-Coach und Trainer beim Sächischen Fußball-Verband, habe den Ausschlag gegeben, so Knaubel unter Tränen. "Meine Familie musste zurückstecken und auf so viel verzichten. Der Verein hat mir aber so viel gegeben, ich möchte Eilenburg in anderer Funktion erhalten bleiben", sagte Knaubel, der seit sieben Jahren Chefcoach beim FCE war.

