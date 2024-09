Die Hausherren begannen vielversprechend. Benjamin Luis und Noah Baumann verfehlten den Führungstreffer in den Anfangsminuten nur knapp (2./4.). Doch die Eilenburger Euphorie hielt nicht lange an. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Luis Trus, drückte der ausgerutschte Oliver Rölke das Spielgerät im Liegen an Torhüter Niclas Edelmann vorbei zum 1:0 über die Linie (9.). Das schnelle Umschaltspiel der Berliner brachte die Eilenburger an diesem Abend noch öfter in die Bredouille.