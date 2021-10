Nach ruhigem Beginn übernahmen erstmal die Gäste das Kommando und erspielten sich einige Gelegenheiten. Die beste hatte in der 16. Minute Martin Kascha, dessen Schuss von FCE-Keeper Andreas Naumann gerade noch zur Ecke geklärt werden konnte. Auf der Gegenseite tankte sich Raimison Dos Santos in den Tasmania-Strafraum, wurde aber noch im letzten Moment vom Berliner Keeper Robert Schelenz gestört (35.). Nach kurzweiligen 45 Minuten ging es in die Pause.

Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren dann so richtig auf. Das 1:0 fiel einer Traumkombination, die an den FC Barcelona in seinen besten Zeiten erinnerte. Adam Fiedler vollendete vor dem Tor (50.) - und konnte sich 15 Minuten später erneut in die Torschützenliste eintragen. Diesmal verwandelte er einen Strafstoß sicher, nachdem Tasmanias Julian Loder den Ball mit der Hand berührt hatte. Kurz darauf hätte Pascal Sauer alles klar machen können, scheiterte aber erst am Pfosten und dann an Schelenz (68.). Die Entscheidung gelang schließlich Brendan Stelmak (77.), Tasmania konnte nicht mehr verkürzen. In der Tabelle springt Eilenburg vom letzten auf den 17. Rang.