Nach drei Wochen Quarantäne - zwei TeBe-Spieler hatten sich mit Corona infiziert, waren aber in Eilenburg wieder fit - waren die West-Berliner keinesfalls ein Überflieger, aber abgezockt genug, um drei Punkte aus Eilenburg zu entführen. Der Aufsteiger war wie so oft zu harmlos im Spiel nach vorn und nutzte dann auch noch eine Vielzahl von Chancen nicht.

Es war in der ersten Halbzeit von beiden Seiten ein zäher Kick mit wenig Höhepunkten und viel Stückwerk. Beide wagten sich kaum aus der Deckung, stattdessen hieß die Devise: Hinten sicher stehen. Die beste Chance hatten die Eilenburger, doch Moutsa hatte bei seinem Freistoß kein Glück. Der Pfosten verhinderte die Führung (28).

So müde wie die erste Halbzeit, so flott starteten beide Teams in den zweiten Durchgang. Nach einem Durchbruch von Dennis Kummer auf der linken Seite scheiterte Branden Stelmak kläglich mit einem harmlosen Schuss freistehend aus elf Metern. Das hätte die Führung sein müssen.