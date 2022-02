Die erste Chance hat Stelmak

In der Anfangsphase war beiden Mannschaften anzumerken, dass es um wichtige Punkte im Abstiegskampf ging. In den ersten zehn Minuten testenen die 22 Spieler im sonnigen Eilenburg mit langen Bällen die Widerstandsfähigkeit der gegnerischen Abwehrreihen. So war es etwas überraschend, als Branden Stelmak in der elften Minute nach einem Einwurf frei vor dem Auerbacher Tor auftauchte. Seinen flachen Schuss wehrte Keeper Schmidt aufmerksam mit dem Fuß ab.

Auerbach vergibt Elfmeter

Die Auerbacher versuchten indes mit Flanken ihr Glück. In der 19. Minute war das fast erfolgreich, aber Angreifer Marc-Philipp Zimmermann scheiterte aus kurzer Distanz mit seinem Kopfball. Beflügelt von diesen Chancen rissen die Vogtländer in den folgenden Minuten das Spiel an sich. Wie schon im Hinspiel, das er mit einem Eigentor entschied, wurde FCE-Verteidiger dos Santos zum Pechvogel.

Er legte Fragkos in der 24. im Strafraum, der Schiedsrichter entschied zurecht auf Strafstoß. Zu Auerbachs Unglück trat der Gefoulte selbst an und setzte den Elfmeter an den linken Torpfosten. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs tat sich wenig, insgesamt waren die Auerbacher vor der Pause das bessere Team.

Eilenburg dreht auf

Auch nach der Pause gehörte der erste Schuss den Gästen: Ondrej Brejcha schoss knapp über die Latte (51. Minute). Es sollte die letzte Chance seiner Mannschaft bleiben. Obwohl Auerbach einen hohen Aufwand betrieb und die Eilenburger tief in ihrer Hälfte anliefen und unter Druck setzten, kamen die Gastgeber zu besseren Möglichkeiten. Als Luis den Platz hinter der aufgerückten Abwehr nutzte und in der 69. Minute allen Auerbachern entwischte, konnte VfB-Keeper Schmidt weit vor seinem Strafraum ausbügeln und grätschte Eilenburgs Angreifer den Ball vom Fuß.

Schmidt rettet spät

Elf Minuten später war es dann erneut Luis, der frei vor Schmidt auftauchte und die beste Chance seiner Mannschaft vergab. Zwar gelang es ihm, die Kugel am Auerbacher Keeper vorbeizuspitzeln, aber ein Verteidiger konnte auf der Linie retten. Die letzte Chance des Spiels vereitelte wieder Schmidt, Michaels satter Flachschuss aus 16 Metern wäre ohne seine Parade im Tor eingeschlagen. Auerbach gelang in der gesmten zweiten Hälfte kein wirklich gefährlicher Abschluss.

Beiden Teams droht der Abstieg

Dabei hätten die Vogtländer einen Sieg bitter nötig gehabt. Ihren letzten Dreier holten sie im Oktober. In der Tabelle stehen sie deshalb auf dem letzten Platz mit nunmehr 14 Punkten. Weil maximal sechs Mannschaften der Abstieg droht, wäre man erst als 15. sicher gerettet. Etwas näher an diesem Platz befinden sich die Aufsteiger aus Eilenburg. Nach dem Remis haben sie 19 Punkte gesammelt und liegen so nun als 16. drei Zähler vor Tasmania Berlin.