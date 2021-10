Cichos hält zweimal stark

Die Gäste knüpften gleich an die starken Leistungen der vergangenen Wochen an und gingen durch einen Distanzschuss von David Vogt früh in Führung (8.). Der Mittelfeldmann hätte eine Minute später noch nachlegen können, doch diesmal parierte Andreas Naumann im Eilenburger seinen Abschluss.



Auf der Gegenseite lief Kim auf Germania-Keeper Lukas Cichos frei zu, konnte ihn jedoch nicht überwinden (18.). Auch Pascal Sauer scheiterte in der 24. Minute mit einem platzierten Schuss am Halberstädter Schlussmann. In der 41. Minute war Cichos dann aber machtlos gegen den präzisen Abschluss von Fiedler ins lange Eck - der verdiente Ausgleich, mit dem 1:1 ging es auch in die Pause. Bildrechte: Dirk Hofmeister

Eilenburg macht es zweimal mit Köpfchen

Im zweiten Durchgang war die Partie erst ausgeglichen, bis Noah Baumann per Kopfball das umjubelte 2:1 gelang (67.). Danach spielte Eilenburg weiter mutig nach vorne und traf in der 84. Minute zur Vorentscheidung. Diesmal war Toni Majetschak nach einer Ecke per Kopf erfolgreich. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Halberstädter Maksym Kowal noch die Latte. Letztlich blieb es aber beim 3:1, wodurch der FCE nun sieben Punkte auf dem Konto hat, aber Tabellenletzter bleibt. Halberstadt rutscht auf Rang elf ab.

Das sagten die Trainer

Benjamin Duda (Halberstadt): "Eine Niederlage kann mich nie glücklich machen. Heute haben wir beim Tabellenletzten gespielt und uns natürlich mehr ausgerechnet. Aber dass dieser Gegner mit seinen bisher gezeigten Leistungen gerade zu Hause auch mal ein Spiel gewinnen wird, war klar. Dass das nun gerade heute gegen uns passiert, wo wir nach acht Minuten in Führung gehen, das macht mich unglücklich und schmerzt auch. In aller Deutlichkeit möchte ich diesen Klassiker, dass wir hier arrogant waren und es zu leicht genommen haben, ausschließen. Wir haben heute einfach in den Schlüsselmomenten den Kürzeren gezogen, wie zum Beispiel als Marcel Kohn nach einer Ecke das 2:1 für uns machen muss. Da waren wir nicht da in den entscheidenden Situationen, ohne klar unterlegen gewesen zu sein."