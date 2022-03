Der FCE musste ohne seinen Corona-bedingt ausgefallenen Chefcoach Nico Knaubel auskommen und brauchte eine gute Viertelstunde, um ins Spiel zu finden. Nach hartem Einsatz von Philipp Sauer (16.), bei dem er sich über Rot nicht hätte beschweren können, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Erste Chancen durch Rücker (17.), Moutsa (18.) und Phi wurden noch vergeben, ehe der überragende Philipp Sauer, der erst knapp scheiterte (26.) und wenig später das verdiente 1:0 erzielte (34.). Kapitän Adam Fiedler hätte die Führung in der 38. Minute ausbauen müssen, scheiterte aber nach tollem Sololauf von der Mittellinie am glänzend aufgelegten Berliner Schlussmann.

In der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber trotz des nun starken Gegenwinds spielbestimmend und kamen immer wieder zu guten Gelegenheiten. Ricardo Michael vergab die größte Chance in der 65. Minute, als er frei zum Schuss kam, diesen aber nicht genau genug platzierte.

In der 75. Minute hatte der FCE das nötige Glück, das man für einen solchen Heimsieg braucht. Altglienickes Belegu fiel der Ball nach einer Ecke vor die Füße und sein Schuss landete am Querbalken. Viel mehr kam allerdings nicht von den favorisierten Berlinern. Und so jubelten am Ende die Spieler des FC Eilenburg über einen verdienten Dreier und ein paar "Big Points" im Abstiegskampf.