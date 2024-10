Der ZFC Meuselwitz hat drei Punkte aus Eilenburg entführt. Zum Auftakt des 11. Spieltags in der Regionalliga Nordost siegte der ZFC an der Mulde 1:0 (0:0). Das Tor des Abends erzielte Hendrik Wurr (60.). Meuselwitz klettert mit dem Zähler vorerst auf den neunten Tabellenplatz, Eilenburg bleibt 15., kann am Wochenende aber tiefer in den Keller abrutschen.