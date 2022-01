Patz‘ Umstellungen greifen – Eisele trifft

Tatsächlich griffen die Umstellungen. In einer umkämpften Partie waren die Thüringer spielerisch besser und steckten die Bälle gegen die hochstehenden Cottbuser immer wieder gefährlich hinter die Abwehr durch. Dort hatte Torjäger Fabian Eisele dann Räume – und die nutzte er auch zum verdienten 1:0-Führungstor in der 37. Minute: Nach öffnendem Pass von Maximilian Oesterhelweg ließ sich der Stürmer auch von Energies Kapitän Axel Borgmann nicht mehr wegdrängen und mogelte die Kugel mit Hilfe des linken Innenpfostens in die lange Ecke. Hinten stand Jena sicher, von den Brandenburgern kam aber auch viel zu wenig. Jubel nach Eiseles Tor zum 1:0. Bildrechte: Matthias Koch

Oesterhelweg verstolpert Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang wurde die zunächst höhepunktarme Begegnung etwas ereignisreicher. FCE-Angreifer Erik Engelhardt verzog aber genauso freistehend (47.) für Cottbus wie Krauß (48.) für Jena im Gegenzug. Obwohl die Lausitzer bemüht waren, mehr Druck aufzubauen, wirkten die Gäste bei Kontern jederzeit unberechenbarer. Krauß legte Oesterhelweg mit einem Querpass super auf, doch der Mittelfeldregisseur wirkte unsicher, ob er direkt abschließen oder am Torwart vorbeigehen sollte. So traf er den Ball jedenfalls nicht optimal und vergab die XXL-Gelegenheit zum möglichen 2:0 (63.). Danach plätscherte das Spiel länger vor sich hin. Energie war im Angriff völlig uninspiriert, der FCC stellte das Mittelfeld souverän zu. Dann scheiterte Leon Bürger nach Ablage des eingewechselten Dedidis aus zentraler Position an FCE-Torwart Toni Stahl und verpasste erneut den Zwei-Tore-Vorsprung (83.). Leon Bürger (FC Carl Zeiss Jena), Erik Engelhardt (Energie Cottbus), Bastian Strietzel (FC Carl Zeiss Jena) im Kampf um den Ball. Bildrechte: Matthias Koch

Krauß dezimiert sein Team

Kurz darauf schwächte sich Jena selbst. Krauß ließ sich auf ein unnötiges Scharmützel mit Borgmann ein, rannte im Zweikampf wuchtig in ihn hinein, diskutierte mit dem Kontrahenten. Dafür sah der FCC-Angreifer völlig unnötig Gelb-Rot (84.), zumal er schon die Verwarnung zuvor wegen Ballwegschießens kassiert hatte. Erst in der fünfminütigen Nachspielzeit kam Cottbus nochmal mit einigen brenzligen Situationen in den Strafraum. Trotz Unterzahl zitterte Carl Zeiss den insgesamt hochverdienten Auswärtserfolg nachhause.

Jena kann Abstand nach oben konstant halten