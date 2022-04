Vor allem die Anfangsphase der Partie hatte es in sich. Es dauerte keine fünf Minuten, bis die Gästefans das erste Mal jubeln durfte. Aus gerechnet Zak Paulo Piplica, Sohn von FCE-Torwartlegende Tomislav, brachte Lok mit 1:0 in Führung. Wenig später war die Euphorie aber auch schon wieder verflogen. Bei einem Luftzweikampf verletzte sich der Torschütze und musste nach elf Minuten ausgewechselt werden - für ihn kam Eglseder in die Partie.

Es sollte der Bruch im Spiel der Sachsen werden. Von nun an spielte nur noch Cottbus und kreierte eine Torchance nach der anderen. Vor allem Joshua Putze hatte mehrfach die Chance zum Ausgleich in Hälfte eins, scheiterte aber meist an Lok-Keeper Jan-Ole Sievers, der über die gesamte Partie eine bärenstarke Leistung zeigte. Es dauerte bis in die 42. Minute, bis Cottbus endlich seine Chance nutzte und den längst überfälligen Ausgleich erzielen konnte - unter großer Mithilfe der Gäste. Zografakis durfte auf der linken Seite seelenruhig flanken und in der Mitte den komplett freien Pronichev bedienen. Dieser brauchte aus wenigen Metern nur noch unbedrängt einköpfen.