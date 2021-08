Fußball | Regionalliga Trotz Chancenwucher: Energie Cottbus feiert ersten Saisonsieg gegen Rathenow

Hauptinhalt

3. Spieltag

Energie Cottbus darf sich über die ersten drei Punkte in der noch jungen Regionalligasaison freuen. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Optik Rathenow am Montagabend war die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz vor allem in der zweiten Halbzeit drückend überlegen, machte es dank einer hanebüchenen Chancenverwertung aber bis zum Schluss spannend.