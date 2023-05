Energie Cottbus kann sich nun also in Ruhe auf drei sehr wichtige Spiele in den kommenden Wochen vorbereiten. Das letzte Ligaspiel bei der BSG Chemie Leipzig ist bedeutungslos für die Tabelle. Danach geht es zum "Finaltag der Amateure" am 3. Juni im Endspiel des Landespokals Brandenburg gegen den FSV Luckenwalde. Vier Tage später wartet auf Energie das Heimspiel im Kampf um den Aufstieg gegen den bayerischen Vertreter, am 11. Juni steht das entscheidende Spiel in Bayern an. Ob es dann Unterhaching sein wird, oder die möglichen Nachrücker Würzburg oder FC Bayern II, wird sich in Kürze klären.