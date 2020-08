Das rächte sich, denn nach der Pause kam von den Lausitzern wenig. In der Schlussphase glich zunächst Lichtenbergs Marcel Rausch zum 1:1 aus (87.). In der Nachspielzeit drehte Hannes Graf die Partie zugunsten der Gäste (90.+2). Auch ohne den rotgesperrten Mittelfeldspieler Nils Fiegen kann der SVL also gewinnen. Am 23. August hat der FCE beim ZFC Meuselwitz die nächste Chance auf Regionalliga-Zähler. Die Lichtenberger begrüßen am 25. August die VSG Altglienicke.

Bildrechte: imago images / Matthias Koch