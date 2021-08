Denn nach einer kurzen Druckphase zu Beginn, lief bei Cottbus kaum mehr etwas zusammen. Viele Fehlpässe prägten das Spiel des Ex-Bundesligisten, der ebenfalls maximal durchwachsen gestartet war. Die FCE-Kicker schienen mit sich selbst zu hadern. Genau in dieser Phase ging Auerbachs Top-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann nach einem langen Flachpass plötzlich ganz allein auf die Kiste. Doch völlig unnötig baute er kurz vorm Abschluss einen Schlenker nach rechts ein und machte sich den Winkel selbst spitzer, daraufhin kullerte der Ball knapp am langen Pfosten vorbei – ärgerlich (34.).

Beim nächsten FCE-Angriff wurden die Gäste dann bitter bestraft. Erst hielt VfB- Torwart Stefan Schmidt einen scharfen Kopfball aus Nahdistanz, musste aber abprallen lassen und FCE-Torjäger Engelhardt staubte zum 1:0 (40.) ab. Anschließend ging es noch vor der Halbzeit dahin mit dem Tabellenschlusslicht. Weil ein VfB-Verteidiger per Schlafeinlage das Abseits aufhob, konnte Jonas Hildebrandt einen langen Ball mit dem langen Bein zum 2:0 reinstochern (44.). Kurz vorm Pausenpfiff schoss Max Kremer sogar noch am leeren Tor vorbei (45.).

Um die verpasste Vorentscheidung nachzuholen, brauchte Energie aber nur wenige Sekunden in Durchgang zwei. Kremer war rechts ganz frei und legte flach in die Mitte. Da stand wiederum Putze mutterseelenallein, die kurze Ecke war ganz offen und er konnte in aller Ruhe einschießen (46.). Das Auftreten des VfB war spätestens ab da durchaus als peinlich zu bezeichnen. Sie ließen sich von Cottbus einfach überrollen.

Für das punktlose Auerbach steht jetzt an eine ganz wichtige englische Woche an. Am Mittwoch im Heimspiel kommt Aufstieger Eilenburg, Sonntag darauf geht's nach Halberstadt. Die Bilanz ist nach vier Partien ernüchternd. Obwohl das Auftaktprogramm schwer war, sind 15 Gegentore bei immer mindestens drei Gegentreffern pro Spiel und mindestens zwei Treffern Abstand bei jeder der vier Niederlagen eine abstiegsverdächtige Statistik. Cottbus meldete mit dem 5:0-Schützenfest wieder Aufstiegsansprüche an. Dabei hatten sie zuvor jeweils nur einen Treffer pro Partie geschafft. Das sollte den Sachsen zu denken geben.