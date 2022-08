Zwei Wechsel nahm Meuselwitz' Trainer Heiko Weber vor. René Eckardt und Nils Miatke standen gar nicht im Kader, dafür rückten die jungen Tim Birkner und Felix Rehder in die Startelf. Und die neuformierte Abwehr der Ostthüringer stand in der ersten Halbzeit gut. Cottbus wurde eigentlich nur dann gefährlich, wenn Maximilian Oesterhelweg mit im Spiel war. In der siebten Minute verzog der Ex-Jenaer, zehn Minuten später landete sein geblockter Schuss bei Nicolas Wähling, der aus spitzem Winkel an ZFC-Keeper Jean-Marie Plath scheiterte. Mehr ging bei Energie aber nicht. Bis zur 28. Minute, als Oesterhelweg den Hammer rausholte und den Ball aus 22 Metern im rechten Winkel versenkte. Die Meuselwitzer bemühten sich, immer mal wieder Nadelstiche zu setzen, einzig die meist weit geschlagenen Bälle erreichten die eigenen Spieler nicht. So war ein deutlich verzogener Schuss von Amer Kadric die einzig nennenswerte Annäherung. Cottbus erhöhte vor der Pause noch einmal die Schlagzahl, die ganz große Chance wollte aber nicht herausspringen.

Die Gäste hatten sich für den zweiten Durchgang etwas vorgenommen, kamen mit viel mehr Power aus der Kabine und dann auch zu zwei guten Möglichkeiten. In der 48. Minute lupfte Johann Martynets den Ball in den Strafraum, wo Florian Hansch an Energie-Schlussmann Elias Bethke scheiterte. Wenige Sekunden später ließ Bethke einen Hansch-Schuss abklatschen. Der ZFC blieb giftig, aber vorn wurde es zu ungenau und die wichtigen Zweikämpfe gingen in der Box an Energie. Die brauchten bis zur 60. Minute, ehe Eric Hottmann per Kopf die erste Möglichkeit hatte. Dann die Entscheidung innerhalb von zwei Minuten. Tim Heike traf zunächst sehenswert ins linke Eck (67.), Hottmann nutzte dann eine weite Eingabe von Tobias Hasse per Kopf. Damit war Meuselwitz endgültig der Stecker gezogen und mit dem Schlusspfiff legte Ali Wissam Abu-Alfa sogar noch das vierte Tor nach.