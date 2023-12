Fabian Gerber hatte es angekündigt, seine Erfurter traten im Ostseestadion zwar nicht mit dem letzten Aufgebot an, die Ersatzbank war aber sehr spärlich besetzt. Mit Raphael Jacky und Pascal Manitz nahmen dort auch zwei U19-Spieler Platz. Dennoch ließ es sich gut an für die Thüringer. In der sechsten Minute wurde Romarjo Hajrulla an der Strafraumgrenze gesucht. Der Offensivmann lief noch drei, vier Meter, zog dann unhaltbar flach ab. Der Ball schlug im rechten unteren Eck ein. Und RWE hatte Oberwasser und gleich die Chance zum zweiten Tor. Erik Weinhauer aber nagelte den Ball in der neunten Minute nur an den rechten Pfosten. Dann der Genickschlag für Erfurt: Louis Köster lief auf links davon, wurde unglücklich von Artur Mergel im Strafraum berührt. Den fälligen Elfer verwandelte der Gefoulte gleich selbst zum 1:1. Damit war Hansa zurück im Spiel und in der Folge auch das bessere Team. Erst kurz vor der Pause setzte Erfurt wieder einige Akzente in der Offensive. Große Chancen sprangen aber nicht mehr heraus.

Bildrechte: IMAGO / Ostseephoto