Leipzigs Trainer Almedin Civa tauschte gegenüber dem letzten Liga-Spiel in Greifswald (1:3) auf vier Positionen. Ersatztorwart Niclas Müller vertrat Isa Dogan (Zahn-OP), Zak Paulo Piplica rutschte für Farid Abderrahmane (krank) ins Team. Dazu baute Civa die zuletzt wacklige Defensive erneut um: Maik Salewski begann für Eric Voufack, Linus Zimmer wechselte in der Viererkette von links auf rechts. Leon Heynke rückte für Julian Weigel (fehlte im Kader) aus der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld vor, David Urban räumte im Abwehr-Zentrum ab.

Wilder Start mit Alu-Show

Das Traditionsduell begann mit einem echten Chancen-Feuerwerk! Joey Breitfeld zwang Lok-Keeper Müller zu einer Glanzparade (7.). Auf der Gegenseite traf Sascha Pfeffer per Flachschuss aus vierzehn Metern zentral den linken Pfosten, Osman Atilgan setzte den Abpraller dann frei genau an dieselbe Stelle – Doppelpech für den FCL (8.)! Doch die irre Aluminium-Show ging mit ausgleichender Gerechtigkeit weiter. Alexander Siebeck knallte die Kugel an den Querbalken des Leipziger Gehäuses (10.). Drei Alu-Treffer in zehn Minuten, die Fans mussten sich quasi erstmal anschnallen für einen wilden Ritt.

Frühe Unterzahl für die Berliner

Denn auf der Gegenseite war Pfeffer schon wieder frei durch, wurde von BFC-Sechser Leonidas Tiliudis aber klar per Notbremse umgerissen – ein angemessener Platzverweis für die Gäste nach nicht einmal einer Viertelstunde (14.). Auch wenn die Gastgeber in Überzahl dominant blieben, verflachte ausgerechnet ab da etwas das Tempo der Anfangsphase und Großchancen blieben erstmal aus. Jetzt konnte sich jeder im Stadion wieder zurücklehnen. Linus Zimmer musste wegen einer Verletzung am Fuß schon nach 20 Minuten raus. Voufack kam und hatte dann den einzigen brandgefährlichen Abschluss, den Lok vor der Pause noch abfeuerte (45.). Schiedsrichter Matthias LŠämmchen zeigt Leonidas Tiliudis (re., 23, BFC) die rote Karte. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Chancenreigen erst kurz vor Ende

Zum zweiten Durchgang wurden die Probstheidaer nur kurz gefährlicher. Sonst stellten sich die Hauptstädter tief und ließen die Leipziger kommen. Lok rauschte wie an einer Wand ab. Nur Luca Sirch fiel der Ball einmal ausrichtsreich vor die Füße, verzog aber (67.). Erst in der Schlussphase explodierte das zwischendurch eingeschlafene Kampfspiel wieder. Pfeffer holte - fast schon als Verzweiflungstat - ein Pfund aus 23 Metern aus dem Fuß und BFC-Torwart Matthias Hamrol kratzte ihn aus der rechten unteren Ecke (88.).