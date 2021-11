Eine positive Meldung gab es vor dem Spiel für die Gastgeber. Der NOFV nahm die Gelbe Karte für Zak Piplica wieder zurück, so konnte der defensive Mittelfeldspieler mitwirken. Das erste Wort hatten dann beide Fanlager, die für so ein Derby schon üblichen Pyros brannten in beiden Blöcken. Dann konnte es losgehen und es wurde in den ersten 25 Minuten ein echter Abnutzungskampf. Chemie stand sicher, ließ Lok nicht so richtig ins Spiel kommen. So dauerte es bis zur 26. Minute, als Bogdan Rangelov bei der ersten echten Schusschance das Chemie-Tor knapp verfehlte. Chemie antwortete doppelt. Zunächst erreichte Manuel Wajer bei einem schnellen Konter eine Eingabe nicht ganz, Keeper Jan-Ole Sievers schnappte sich den Ball noch. Dann verzog Alexander Bury nach einem langen Solo knapp. Jetzt war es ein richtiges Fußball-Spiel. Lok kombinierte über links, Rangelov schickte Damir Mehmedovic, dessen Eingabe dann aber zwei eigene Leute nicht erreichte.

Pyro vor dem Anpfiff im Chemie-Block Bildrechte: imago images/Beautiful Sports