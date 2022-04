Wie reagieren beide Teams nach den enttäuschenden Unentschieden gegen die Kellerkinder der Liga? Die Antwort sahen die über 3.500 Fans im Plache-Stadion bereits in den ersten Minuten. Es wurde richtig toller Fußball geboten. Die Gastgeber, die mit Damir Mehmedovic und Robert Berger auf zwei etatmäßige Abwehrspieler verzichten mussten, führten bereits in der fünften Minute. Theo Ogbidi wurde von Zack Piplica auf der rechten Seite freigespielt und hämmerte den Ball aus sieben Metern ins kurze obere Eck. Doch die Gäste hatten die schnelle Antwort: Als Lok an der Strafraumgrenze den Ball nicht wegbekam, zirkelte Felix Brügmann die Kugel sehenswert ins rechte Eck zum Ausgleich (7.). Danach drehten die Leipziger erst richtig auf, erspielten sich in der nächsten Viertelstunde einige gute und zwei große Chancen. Doch beim Freistoß von Farid Abderrahmane und dem Kopfball von Djamal Ziane reagierte Gästekeeper Isa Dogan hervorragend. Die Himmelblauen, die zeitweise mächtig in die eigene Hälfte gedrückt wurden, befreiten sich nach einer halben Stunde. Nun war die Partie offen, dicke Chancen erspielte aber keines der beiden Mannschaften bis zur Pause mehr.

Bogdan Rangelov kommt vor dem Chemnitzer Felix Schimmel an den Ball. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg