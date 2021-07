Auch in der 2. Halbzeit fehlte der Spielfluss. Es gab viele kleine Fouls, was die Spieler immer wieder dazu brachte, Argumente Stirn an Stirn auszutauschen. Echte Torchancen hatte wieder nur Lok. So hätte Kapitän Sascha Pfeffer das Spiel in der 90. Minute fast noch entschieden. Sein Abschluss nach einer Ecke trudelte aber links am Tor vorbei. In der Tabelle rangiert Lok Leipzig jetzt mit vier Punkten nach drei Spielen auf Platz neun. Jena ist mit einem Punkt 16.

Tom Nattermann hatte die beste Chance im Spiel. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports