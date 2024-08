Der 1. FC Lok Leipzig bleibt in der noch jungen Regionalliga-Saison weiter ungeschlagen. Beim glanzlosen, aber verdienten 2:0-Heimsieg – dem ersten in dieser Saison im Bruno-Plache-Stadion – sorgten die beiden Angreifer Mingi Kang und Stefan Maderer bereits in der ersten Halbzeit für die Tore dieser Partie.