Die Gäste begannen gleich mit drei Ecken und leitete damit eine mutige Vorstellung in den ersten 45 Minuten ein. Lok tat sich schwer, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen. Mehr vom Spiel hatten die griffigeren Gäste. Die ersten Gelegenheiten konnten sich dennoch die Sachsen herauspielen. Bezeichnenderweise war es Bogdan Rangelov, der bei einem Konter Meter um Meter in der freien Hälfte von Cottbus machte, er drehte sich am Ende auch noch um einen Gegner, scheiterte dann aber entkräftet an Keeper Toni Stahl (15.). Acht Minuten später verlängerte Mittelstürmer Djamal Ziane einen Freistoß des wieder genesenen Sascha Pfeffer, aber Verteidiger Luca Sirch grätschte den Ball am langen Pfosten knapp rechts vorbei.

Maximilian Pronichev (Nr. 10, Mi.) bringt Cottbus in Führung. Bildrechte: Picture Point