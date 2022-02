Lok startete mit der Luckenwalde-Siegelf und musste gegen mutig startende Gäste einen frühen Rückschlag hinnehmen. In der siebten Minute landete der Ball von Glen Habimanas Kopf bei Max Winter, der sich im Strafraum durchsetzte und den Ball ins linke Eck bugsierte. Lok antwortete sechs Minuten später, Sascha Pfeffer hämmerte den Ball aus 22 Metern ins linke untere Eck. Danach gab es einige Hänger, vor allem die Ecken bei Lok kamen nicht. Doch kurz vor der Pause explodierten die Gastgeber förmlich. Theo Ogbidi setzte sich auf der rechten Seite durch und passte zurück auf Djamal Ziane, der den Ball aus acht Metern unter die Latte hämmerte. Das waren 41 Minuten gespielt. Und nur Sekunden später ging es schnell, zu schnell für Fürstenwalde. Pfeffer legte vor und Farid Abderrahmane ließ freistehend den Ball über den Keeper ins Netz zappeln. Und einen hatte Lok noch. Bogdan Rangelov überrannte Union auf der linken Seite, passte scharf in den Fünfer, wo Ziane vor dem Keeper am Ball war. 4:1 – die 2.089 Zuschauer waren aus dem Häuschen.

Nach dem Wechsel blieb es ein Spiel auf ein Tor. Doch eine Unachtsamkeit brachte Fürstenwalde noch einmal zurück. Connor Klossek köpfte in der 64. Minute aus Nahdistnz ein. Das war aber das Wecksignal für Lok. Tom Nattermann hämmerte wenige Minuten später den Ball an die Lattenunterkante. Dann zirkelte Farid Abderrahmane einen Freistoß aus 18 Metern in den linken Winkel zum 5:2. Und Nattermann durfte auch noch jubeln, als er nach einer Rechtsflanke per Kopf vollendete.