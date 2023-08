Leipzig wiederum kam mehr und mehr ins Spiel und fand Wege vors Tor - doch meist ohne guten Abschluss. Zu oft wurden aussichtsreiche Möglichkeiten vertändelt, wie durch den eingewechselten Dombrowa, der nach gutem Dribbling seinen Querpass im Strafraum in die Beine des Gegners spielte (66.). Auch Farid Abderrahmane (72.) konnte eine Chance nicht nutzen und setzte einen Fernschuss knapp neben den rechten Pfosten. In der Nachspielzeit verhinderte dann Müller das 0:2, der im Eins-gegen-eins stark gegen Benyamina klärte (90.+4).

In der Tabelle übernimmt Greifswald zunächst die Spitzenposition - zumindest bis Erfurt und Hertha II am Sonntag ihre Spiele bestreiten. Lok rutscht auf Rang sechs ab. Am 6. Spieltag geht es für Lok gegen den nächsten Top-Gegner. Am Sonntag, den 03. September, sind die Leipziger beim SV Babelsberg zu Gast. Ab 16.05 Uhr rollt der Ball - der MDR begleitet die Partie live im TV und Stream! Greifswald spielt einige Stunden früher gegen den BFC Dynamo (03.09.2023, 13 Uhr).