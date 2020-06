Die Leipziger blieben gefährlich und hätten durch einen Freistoß von Salewski, der nur knapp am rechten Pfosten vorbeirauschte, fast auf 2:0 erhöht (16.). Verl dagegen lauerte nur auf Konter, einer davon wäre in der 20. Minute fast erfolgreich gewesen, als Aygün Yildirim frei auf Fabian Guderitz zulief, aber am Lok-Keeper scheiterte. Schon in der Nachspielzeit fiel dann doch noch der Ausgleich: Nach langem Pass von Julian Stöckner überwand Patrick Schikowski Guderitz mit einem Schuss durch die Beine (45.+1).