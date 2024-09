Bei bestem Fußballwetter war Lok zu Beginn an die dominante Mannschaft. Erstmals gefährlich wurde es in der elften Minute, als Theo Ogbidi einen Kopfball an den linken Pfosten setzte. Kurz darauf dribbelte sich dann Spielmacher Pasqual Verkamp durch die Babelsberger Defensive. Sein Zuspiel in die Mitte fälschte Jeremy Postelt ins eigene Tor ab (1:0/15.).