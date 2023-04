Rudy Raab (Trainer Lichtenberg): "Ich hab den Jungs gesagt, das Ergebnis an der Anzeigetafel passt irgendwie nicht zum Spiel. Wir haben eines unserer besten Spiele gemacht in dieser Saison. Aber wenn man nur ein Tor macht, kann man ein Spiel nicht gewinnen. Die ersten 15 Minuten gehörten klar Lok. Aber dann haben wir das Spiel kontrolliert. Wir haben es aber nicht geschafft, die Chancen in Tore umzumünzen. Am Ende steht ein 1:4. Aber wenn wir so spielen wir heute, werden wir in den restlichen fünf Spielen auch die Punkte holen um nicht abzusteigen."

Almedin Civa: "Noch nie einen glücklicheren Sieg gefeiert. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Almedin Civa (Trainer Lok Leipzig): "Die ersten 30 Minuten haben wir sehr gut gespielt, haben gemacht, was wir gelernt haben. Wir wussten, dass Lichtenberg vorn eklige Spieler hat und Fußballspielen will. Normalerweise darfst Du als Lichtenberg mit der Offensive nicht unten stehen. Die erste Halbzeit war okay. Dann kam der Lichtenberg-Komplex, wir wurden von Minute zu Minute unsicherer, haben immer mehr Fehler gemacht, haben dem Gegner in die Karten gespielt. Nach dem 1:1 war es bei uns Kopfkino, dann hat der Gegner den Mut. Und dann kommt eine Blitzaktion, wir führen 2:1, und dann 3:1. Warum wir gegen solche Gegner so viele Punkte verschenkt haben, sieht man nach dem 3:1, da haben wir einfach zu viele Kontermöglichkeiten vergeben. Am Ende gewinnen wir 4:1. Die Höhe ist übertrieben. Vielleicht wäre so ein Spiel viel früher in der Saison nötig gewesen, um lockerer zu werden. Ich bin jetzt hier fast drei Jahre und habe noch nie einen glücklicheren Sieg gefeiert."