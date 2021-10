Der Höhenflug des 1. FC Lok Leipzig geht weiter. Am 14. Spieltag der Fußball-Regionalliga deklassierte das Team aus Probstheida Aufsteiger Tasmania Berlin 5:0 (2:0). Mit dem bereits sechsten Sieg in Serie meldet sich der Traditionsklub, der 2020 den Aufstieg in die 3. Liga erst in den Aufstiegsspielen verpasst hatte, immer deutlicher oben an.