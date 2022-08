In der ersten Halbzeit hatte die Loksche vor 2.830 Zuschauern lange alles im Griff. Die Blau-Gelben erspielten sich Chance um Chance, ließen es dabei lediglich an der Präzision im Abschluss vermissen. Zudem verteidigte TeBe kompakt, sodass Lok die Lücken teilweise ganz schön suchen musste. Farid Abderrahmane per Kopf und Osman Atilgan mit einem Fernschuss hatten die dicksten Möglichkeiten.