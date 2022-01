Die Rollen waren klar verteilt und entsprechend entwickelte sich das Spiel. Lok hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und bespielte geduldig die tief stehenden Auerbacher. Die Gäste aus dem Vogtland hatten sich auch etwas vorgenommen, hatten in den ersten 45 Minuten zwei, drei ordentliche Chancen zu verbuchen. Aber die großen hatte Lok. Sascha Pfeffer verzog in der fünften, Bogdan Rangelov aus Nahdistanz in der 13. Minute. In der 28. Minute zappelte dann das Auerbacher Netz nicht nur wegen des heftigen Windes. Und erneut schlug der Knipser zu: Nach einer Rechtsflanke von Mike Eglseder köpfte der Vollblutstürmer den Ball ins linke Eck. Und Ziane hatte noch eine weitere dicke Chance auf dem Fuß (38.), Theo Ogbidi scheiterte an Stefan Schmidt, der den Ball noch an die Latte lenkte (39.).

Tor für Lok Leipzig durch Djamal Ziane Bildrechte: imago images/Beautiful Sports