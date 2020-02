Sven Köhler (Auerbach): "Wir haben zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit war Lok dominant, wir waren ängstlich. In der zweiten Halbzeit war es ein enges Spiel, mit dem Anschlusstreffer haben wir die Spannung hochgehalten."



Wolfgang Wolf (Lok Leipzig): "Wir haben in der ersten Halbzeit fast perfekt gespielt, wir hätten das eine oder andere Tor noch machen können. Nach dem 2:1 wurde die Mannschaft wieder nervös, leider wurden die Zuschauer auch nervös. Ich brauche die Fans nicht nach dem 3:1, sondern wenn es gerade nicht läuft."

