Personell vertraute Almedin Civa derselben Mannschaft wie beim 4:0-Sieg gegen TeBe Berlin. Bei Germania kehrte Chefcoach Benjamin Duda nach seiner Corona-Infektion wieder auf die Trainerbank zurück. Er nahm zwei Wechsel gegenüber der 2:4-Niederlage gegen den Berliner AK vor. So rückten Patrick Baudis und Fabian Wenzel für den angeschlagenen Jannik Bachmann (Oberschenkel) und Moritz Singbeil (Bank) in die Anfangsformation.

Wie bereits im Spiel gegen TeBe gingen die Gastgeber früh in Führung. Nach einer Eingabe von Robert Berger legte Sascha Pfeffer im Strafraum per Kopf zu Djamal Ziane ab, der die Kugel nach einer Körperdrehung aus Nahdistanz ins Tor spitzelte (5.).

Die Gäste versteckten sich trotz des Rückstandes nicht, fanden aber keine Lücke in der dichtgestaffelten Leipziger Abwehr. Wesentlich gefährlicher präsentierten sich die Probstheidaer. In der 28. Minute legte Ziane vor dem Strafraum quer auf Farid Abderrahmane ab, dessen Schuss aus gut 18 Metern nochmals kurz aufsetzte und in den Maschen landete. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.