Jan-Ole Sievers kehrte nach seiner Corona-Zwangspause ebenso in die Startelf von Lok Leipzig zurück, wie auch Stürmer Djamal Ziane, der wegen der fünften Gelben Karte beim Berliner AK pausieren müsste. Und dass die Gäste von der VSG Altglienicke eine extrem starke Offensive besitzen, mussten die Leipziger bereits in der siebten Minute erfahren. Johannes Manske zog aus halblinker Position aus 14 Metern flach ab, der Ball klatschte an den rechten Pfosten. Den Nachschuss von Christian Skoda konnte Sievers stark parieren. Fünf Minuten später musste sich der Lok-Keeper bei einem Aufsetzer von Tugay Uzan erneut strecken.



Lok hatte sich nun aber besser auf die Berliner eingestellt, holte nun hinten die wichtigen Zweikämpfe und setzte sich ab der 15. Minute immer mehr in der Hälfte von Altglienicke fest. Gefährlich wurde es meist über die rechte Seite, wo Theo Ogbidi und Gregor Berger immer wieder Ziane suchten. Der war aber gut bei Philipp Zeiger aufgehoben, kam nur in der 14. Minute per Kopf zu einer Chance. Die beste Möglichkeit der Leipziger hatte Luca Sirch in der 26. Minute. Nach einem 50-Meter-Sololauf landete der Ball über Umwege erneut beim Verteidiger von Lok. Sein Schuss aus 14 Metern strich aber rechts am Tor vorbei. Bis zur Pause blieben die Gastgeber leicht überlegen, die letzte Genauigkeit fehlte aber in der Box.

ohn Liebelt (2, Altglienicke) und Sascha Pfeffer (23, Lok/v.l.). Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg