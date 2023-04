Nach dem Torlos-Derby hatte Loks Trainer Almedin Civa seine Startelf auf einer Position verändert. Theo Ogbidi startete für Tobias Dombrowa, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Vorgenommen hatten sich die Leipziger einiges, übernahmen das Kommando, agierten dann vor dem Tor aber zunächst zu umständlich. Das änderte sich ab der 20. Minute. Osman Atilgan verdribbelte sich auf der linken Seite nicht, brachte die Flanke direkt auf den Kopf von Djamal Ziane, der aber nur den rechten Pfosten traf. In der 25. Minute hatte Ziane erneut die Führung auf dem Kopf, diesmal von rechts eingesetzt fand der Stürmer seinen Meister in Keeper Leon Bätge. Doch die Führung lag in der Luft und in der 28. Minute klingelte es dann. Ziane schickte Ogbidi, der sich stark im Strafraum behauptete und auf den freistehenden Riccardo Grym ablegte. Der musste nur noch einschieben. Die Gäste blieben weiter erstaunlich reserviert, während Lok teilweise sehr ansehnlichen Offensiv- und Kombinationsfußball zeigte. Leipzigs Keeper Niclas Müller musste nur bei zwei Schüssen auf der Hut sein. Kurz vor der Pause hatte Ziane den zweiten Treffer auf dem Fuß, verzog aber freistehend. Die Fahne war aber ebenfalls oben. Zur Pause gab es sehr wohlwollenden Beifall der Fans.

Die Gäste kamen mit drei frischen Leuten aus der Kabine, das Spiel machte aber weiter Lok. Und Ziane stand in der 56. Minute kurz vor seinem Tor. Aus zehn Metern hämmerte er den Ball an die Lattenunterkante. Ob das Runde danach hinter der Linie aufkam, war schwer zu erkennen. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Drei Minuten später bebte das Stadion, als Ziane von rechts genau in den Lauf von Atilgan ablegte, der den Ball aus acht Metern in die Maschen drosch, Danach tauten auch die Gäste etwas auf, ohne so richtig für die große Gefahr zu sorgen. Einzig bei einem Hammer von Tolcay Cigerci aus 25 Metern zwang Keeper Müller zu einer Glanztat. Ansonsten ließ die Lok-Abwehr nichts zu, im Gegenteil: Bei einigen Kontern hätte sogar ein weiteres Tor fallen können.