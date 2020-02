Lok gehörte die Anfangsphase, gekrönt von einem wunderschönen Tor durch Maik Salewski, der aus 24 Metern ins linke obere Eck verwandelte. Djamal Ziane hätte mehrfach erhöhen können, doch nach 20 Minuten war der Druck weg. Auf der anderen Seite traf Alexander Dartsch per Kopf für die mutigen Gäste aus Meuselwitz.

Nach dem Wechsel drängte Lok. Robert Zickert bugsierte nach einer Linkseingabe den Ball mit dem Knie in die Maschen. Die Gastgeber hatten nun alles im Griff, Ziane und Steinborn ließen aber dicke Chancen aus. Das sollte sich zunächst rächen. Nach einem Torwart-Bock von Fabian Guderitz kam der ZFC durch Sebastian Albert überraschend zurück. Der gerade eingewechselte Meuselwitzer schob ins leere Tor ein. Ein Elfmeter in der Schlussminute brachte die Entscheidung. Paul Schinke schob flach ins rechte Eck zum 3:2 ein. Schubert-Abubakari erhöhte in den Nachspielzeit.