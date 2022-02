2.032 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion sahen einen engagierten Beginn mit einigen gelungenen Offensivaktionen der Gastgeber. Die erste gute Gelegenheit verbuchten allerdings die Rathenower in der 15. Minute, als Januario nach einem Konter knapp an Lok-Stammkeeper Jan-Ole Sievers scheiterte. Auch im Anschluss blieben die Gäste mutig. Lok versuchte es vorerst mit Schüssen aus der Distanz. So zischte ein 25-Meter-Freistoß von Robert Berger knapp über das Optiker-Tor (29.). Eine Minute später schlug Leipzig dann durch Djamal Ziane zu: Der Lok-Tor-Garant nutzte ein Zuspiel von Eric Voufack und versenkte die Kugel aus sechs Metern zur Führung in die Maschen.

Djamal Ziane jubelt nach der Führung für Lok Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK