Kurz nach dem Wechsel hatte Hajrulla die Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch sein Kopfball ging knapp rechts am Tor vorbei (49.). Kurz darauf stand Hayrulla wieder im Blickpunkt, als er mit einem klasse Steckpass Artur Mergel auf die Reise schickte und dieser BFC-Keeper Hamrol umspielte und zum 2:0 erhöhte (52.). Der BFC erhöhte nun den Druck, doch Erfurt ließ kaum Lücken zu. Auch in der Offensive blieb Erfurt am Drücker und schraubte das Ergebnis durch Nkoa auf 3:0, der einen Kopfball wuchtig im langen Eck versenkte (67.). Während die fast 5.800 RWE-Fans aus dem Jubeln nicht mehr heraus kamen, forcierte der BFC weiter seine Angriffsbemühungen. Diese belohnte schließlich Christian Beck in der 72. Minute mit einem Treffer aus Nahdistanz. Während die Berliner nochmals alles nach vorn warfen, schlugen die pfeilschnellen Erfurter erneut zu. Dabei traf Kay Seidemann nach schönem Zuspiel von Keliano Tavares zum 4:1 ins lange Eck, was die Vorentscheidung bedeutete.