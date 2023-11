Die Thüringer begannen mutig und versuchten direkt, aus der Zentrale heraus ihre schnellen Außenspieler in Aktionen zu bekommen. Nach diesem Muster entstand auch die erste Großchance für Erfurt: Caniggia Elva schickte Malcolm Badu auf die Reise - der leitete in die Mitte zu Maximilian Pronichev, dessen Schuss BFC-Verteidiger David Kamm kurz vor der Linie entschärfen konnte (14.). Die sonst so torgefährlichen Berliner taten sich hingegen schwer, überhaupt in die Nähe des Erfurter Tors zu kommen.

Bildrechte: IMAGO / Bild13