Mit 45 Toren hat Erfurt zusammen mit dem Tabellenzweiten den besten Angriff der Liga. Und die Chancen im Altglienicke-Spiel hat auch Tiffert gesehen: "Sie sind offensiv sehr gut, schießen sehr viele Tore und kassieren hinten wenig. Das ist der Schlüssel, warum Erfurt weit oben steht", lobt der CFC-Coach vor dem Duell. Besonders Umschaltspiel, der Erfurter Tempofußball und die ausgewogene Offensive beeindruckt den Chemnitzer Trainer: "Sie sind sehr variabel mit sehr ballsicheren und wendigen Spielern. Alle sind in der Lage, Tore zu schießen. Sie sind schon sehr komplett", sagt Tiffert, und schließt: "Sie stehen zurecht da oben an der Tabellenspitze."

Chemnitz glänzt dafür mit einer starken Defensive: In den letzten fünf Spielen blieben die "Himmelblauen" viermal ohne Gegentor. Doch Tiffert muss seine Defensive umstellen: In Erfurt fehlen der rotgesperrte Außenverteidiger Niclas Walther und der gelbgesperrte Abwehrchef Robert Zickert. Sorgen will sich Tiffert trotz der Sperren nicht machen: "Ich habe auf jeden Fall Möglichkeiten, meine Abwehr gut zu stellen", sagt der frühere Mittelfeldspieler, und nennt Als Alternativen Stefan Pribanovic, Jasin Jusic, Lucas Arnold und Marius Schreiber. "Sollten wir mit einer Dreierkette auflaufen, könnte man auch Mittelfeldspieler einsetzen", so der 41-Jährige.