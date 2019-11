RWE bricht am Ende ein

Zu Beginn der zweiten Hälfte machte Erfurt wieder mehr Druck, blieb aber harmlos. Stattdessen erhöhten die Hausherrren auf 2:0 durch einen Freistoß von Gawe, den Sebastian Reiniger ins Tor köpfte (72.). In der Schlussphase brachen die Erfurter dann auseinander. Erst gelang David Hollwitz in der 83. Minute das 3:0 per Foulelfmeter - Benyas Junge-Abiol war im Strafraum gelegt worden. In der 88. Minute erhöhte Junge-Abiol nach einem Sprint über das halbe Feld dann sogar auf 4:0. Dabei blieb es, Schiedsrichter Christian Allwardt pfiff überpünktlich ab.

Das sagten die Trainer

Tomas Brdaric (Erfurt): "An dem Ergebnis von 0:4 gibt es in keinster Weise etwas schönzureden. Was wir wollten, und was wir dann nicht geschafft haben - da steht am Ende das blanke Ergebnis. Wir wollten aus einer kompakten Defensive heraus agieren, haben gute Diagonalbälle gespielt und leider wieder nicht die Präzision, um vorne einen sauberen Abschluss hinzubekommen. Das ist grundsätzlich unser Problem. Da kannst du um den ganzen Brei herum reden. Wir haben in dieser Woche sehr viel mit der Mannschaft getan, sehr viel geredet, Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Deswegen ist es für uns wieder ein sehr bitteres Ergebnis. Dem müssen wir uns stellen und werden nicht wegrennen. Aber auch nicht nur sagen: Der Trainer ist der Schuldige. Nächste Woche ist das Pokalspiel und da werden wir wieder angreifen"