War es das für die Thüringer? Pustekuchen! Trainer Fabian Gerber wechselte mit Robbie Fleßberg und Nazzareno Ciccarelli zwei Glücksbringer ein. Fleßberg setzte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung Hajrulla in Szene, der abgekocht aus zwölf Metern ins lange Eck schob: 1:2. Angetrieben von den Fans machte Erfurt weiter Druck und traf erneut. Ein auf den kurzen Pfosten getretener Eckball von Ciccarelli landete auf dem Kopf von Hajrulla: 2:2 (79.). Das Stadion bebte und erlebte eine dramatische Schlussphase, in der beide Mannschaften auf Sieg spielten. Am Ende blieb es in einem umkämpften Spitzenspiel bei der Punkteteilung.

Robbie Felßberg und Romario Hajrulla (Erfurt) jubeln über das 2:1 gegen Energie Cottbus. Bildrechte: IMAGO