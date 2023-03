Erfurt spielte ohne Kapitän Andrej Startsev, der im hitzigen Derby-Remis gegen Carl Zeiss Jena seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Die Lücke im Mittelfeld schmerzt Erfurt in Anbetracht des langfristigen Ausfalls von Samuel Biek gleich doppelt und konnte von Fabian Gerber nur notdürftig mit Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral gefüllt werden. Bei Lok Leipzig stand Ersatzkeeper Niclas Müller für Isa Dogan im Tor.

Ereignisarme erste Halbzeit

Das Spiel brauchte eine Weile, um so richtig in Fahrt zu kommen. Lok Leipzig hatte zwar von Anfang an viel Spielkontrolle, es fehlte ihnen allerdings die nötige Kreativität, um für mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel zu sorgen. Die Gastgeber lauerten im eigenen Stadion auf Konter, wobei dann aber die erforderliche Konsequenz im Nachrücken fehlte.

Im Mittelfeld machte sich im Laufe der ersten Halbzeit der Ausfall der Erfurter Doppel-Sechs immer stärker bemerkbar. Lopes Cabral und Schwarz hatten große Schwierigkeiten, die Spielkontrolle des FCL zu gefährden. Häufig fielen sie viel zu tief zurück, und und ließen denn ballführenden Leipziger Offensivspielern genug Raum, um sich zu entfalten.

Neben dem fehlenden Zugriff kamen dann auch noch haarsträubende Fehler im Spielaufbau hinzu. Ein unnötiger Ballverlust von Schwarz führte in der 22. Minute zu einem perfekten Umschaltspiel der Gäaste, das in einem unbedrängten Abschluss von Ziane mündete. Der Schuss sollte die größte Chance der ersten Halbzeit bleiben. In den letzten zehn Minuten vor der Pause schraubten beide Mannschaften ihr eigenes Risiko runter, um nicht zum ungünstigen Zeitpunkt noch ein Gegentor zu fangen. Der hohe Ball in den Strafraum war häufig Leipzigs einzige Waffe, um in die Nähe des Erfurter Tors zu kommen - ohne Erfolg. Bildrechte: IMAGO / Sports Press Photo

Erfurt effektiv

Die zweite Halbzeit ging genauso weiter, wie die erste aufgehört hatte. Beiden Mannschaften fehlte die Bewegung mit dem Ball. Keiner belief die Räume oder Schnittstellen und so war das inspirationslose Aufbauspiel auf beiden Seiten sehr einfach zu verteidigen.

Es brauchte eine individuelle Glanzleistung von Erfurts Aushilfs-Kapitän Artur Mergel, der für Erik Weinhauer die Sturmspitze freigemacht hatte und auf die Zehn zurück gefallen war, um den RWE in Führung zu bringen. Mergel bediente eben jenen Weinhauer in der 63. Minute mit einer herrlichen Flanke und erwischte damit die sonst so disziplinierte Leipziger Abwehr auf dem falschen Fuß. Der 22-jährige Weinhauer, der sich erst in den letzten Wochen einen Platz in der Startelf erkämpft hatte, blieb eiskalt und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung von Leipzigs Ersatzkeeper Müller ins lange Eck.

In der Folge ließ sich Erfurt noch weiter zurückfallen als ohnehin schon und beschränkte sich darauf, mit den schnellen, frisch eingewechselten Offensivspielern Osawe und Ciccarelli Konter zu fahren. Die Konter waren weiterhin nicht konsequent genug, aber das machte nichts. Weil Leipzig bis zum Schluss zu wenig einfiel, um Lücken in die Erfurter Defensive zu reißen, ging das Spiel mit der knappen Führung über die Zeit.

Ausblick

Durch den Sieg steht Erfurt mindestens bis zum nächsten Sonntag (19.03.) auf dem ersten Platz der Regionalliga Nordost. An dem Tag hat Verfolger FC Energie Cottbus, der zwei Punkte hinter RWE liegt, sein nächstes Spiel - und zwar ausgerechnet bei Lok Leipzig.

Beide Mannschaften fahren nächste Woche nach Berlin. Der 1. FC Lok Leipzig trifft am Mittwoch (15.03.) im Nachholspiel des 20. Spieltags auf Tennis Borussia. Rot-Weiß Erfurt spielt am Freitag (17.03.) gegen Hertha BSC II.

Interviews

Stimmen folgen...