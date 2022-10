Die zuletzt in Schwung gekommenen Berliner traten von Beginn an mit viel Selbstvertrauen auf. RWE sah die gegnerische Hälfte in den ersten zehn Minuten nur aus der Ferne, weil die ballsichere Hertha um Dreh- und Angelpunkt Maurice Covic einerseits gefällig kombinierte und andererseits gut ins frühe Pressing kam. Allerdings stand die Erfurter Defensive sicher – nur an Sonny Ziemers knapp rechts vorbeigelegtem Drehschuss wäre RWE-Keeper Franco Flückiger, der zuvor gegen Lukas Ullrich aufmerksam pariert hatte, wohl nicht herangekommen (15.).



Zehn Minuten später musste Hertha-Schlussmann Leon Cuk gegen Romario Hajrulla allerdings sein ganzes Können beweisen, um Erfurts Führung zu verhindern (25.). Seine Vorderleute dankten es ihm mit dem bis dato schönsten Spielzug der Partie: Nadel El-Jindaoui setzte Covic ein, der hob gefühlvoll an den langen Pfosten, wo Florian Haxha aus Nahdistanz nur einköpfen brauchte (31.).

Die Hausherren zeigten sich keineswegs geschockt – Florian Eitschberger klärte Aaron Manus Kopfball auf der Linie (34.), bevor Cimo Röckers gerade noch den Fuß in Artur Mergels Flachschuss bekam (43.).