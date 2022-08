Erfurt begann schwungvoll und setzte die Gäste aus Berlin sofort unter Druck. Lichtenberg musste indes den frühen Ausfall von Kapitän David Holwitz verkraften, der in der 11. Minute durch Kevin Owczarek ersetzt wurde. In der 13. Minute wurde es laut im mit 3.258 Fans bestens gefüllten Steigerwaldstadion: Samuel Biek zog aus gut 30 Metern ab und versenkte die Kugel zur Führung in die Maschen.

Samuel Biek (Erfurt) erzielt das Tor zum 1:0, Torwart Niklas Wollert (Lichtenberg) machtlos. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel