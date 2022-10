Nazzareno Ciccarelli vergibt eine Großchance für Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein offener Schlagabtausch war nicht zu erwarten. Die Berliner, die mit der Empfehlung von bisher null Auswärtszählern in die Thüringer Landeshauptstadt kamen, rührten wie erwartet ordentlich Beton an. Und Erfurt hatte Probleme, eine Lücke zu finden. Bei einem hohen Ball in der vierten Minute hätte es aber früh kappen können, doch Romarjo Hajrulla köpfte unter Bedrängnis den Berliner Schlussmann an. So wurde es eine zähe erste Halbzeit. Die einen kamen nicht so recht durch, die anderen wollten gar nicht vorn durchkommen. In der 28. Minute dann aber ein Riese, als Hajrulla den Ball per Kopf auf Nazzareno Ciccarelli zurücklegte, dieser aber aus Nahdistanz zwei Mal kläglich scheiterte. Dann aber doch noch das Tor vor der Pause: Der auffällige Ben-Luca Moritz schickte auf rechts Artur Mergel. Dessen Flachpass in die Mitte veredelte Hajrulla aus sechs Metern (36.).