Tiffert brachte den zuletzt gesperrten Felix Brügmann und Stephan Mensah nach überstandenen Oberschenkelproblemen zurück in die erste Elf. Zudem durfte Defensivmann Roman Eppendorfer von Beginn an ran. Kilian Pagliuca musste nach Gelb-Rot passen, Niclas Walther und Kapitän Tobias Müller rückten auf die Bank. Von dort aus sahen sie, wie Keeper Jakub Jakubov mit einer Glanzparade den frühen Rückstand verhinderte – Christopher Theisen war von Enes Küc per Freistoß in Szene gesetzt worden (12.).



In der Folge erarbeiteten sich die Sachsen auf dem tiefen, holprigen Geläuf Ballbesitzvorteile – ein Treffer lag dabei jedoch nicht in der Luft. Etwas enger wurde es nur, als Lukas Stagge aus zehn Metern geblockt wurde (16.) und Brügmann nach Robert Bergers Flanke im Fünfmeterraum noch entscheidend irritiert wurde (21.). Eiskalt blieben dann aber die Berliner: Iba May legte mit Übersicht für Shalva Ogbaidze auf, der Jakubov von halblinks flach ins lange Ecke überwand (26.). Robert Zickert hätte kurz darauf antworten können, der Innenverteidiger köpfte nach Chris Löwes scharfer Ecke aus Nahdistanz aber auf den Boden statt in den Kasten (31.).