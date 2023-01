Viel Power also von den Berlinern, das Tor gelang in der Nachspielzeit (45.+1) aber den Jenaern. Petermann führte in Höhe der Eckfahne einen Freistoß aus. Viktoria-Keeper Kinzig zögerte und Jenas Abwehrmann Halili köpfte ein. Mit der schmeichelhaften Führung ging es in die Pause.