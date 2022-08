Lok-Trainer Almedin Civa schickte seine überzeugende Sieger-Elf vom 4:2-Auftakterfolg gegen Hertha II aufs Feld. Diesmal begann seine Truppe allerdings schläfrig: Nach fünf Minuten war bei einem Schnittstellenpass weit und breit kein Leipziger zu sehen, der Viktorias Berk Inaler hätte stören können. Der defensive Mittelfeldmann schob locker in die rechte untere Ecke ein – 1:0!

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste aber präsenter – und antworteten mit einer genauso schönen Kombination: Theo Ogbidi setzte sich auf der rechten Seite im Eins-gegen-Eins-Duell durch und bediente mustergültig Osman Atilgan, der das Leder mühelos ins Tor drückte – 1:1 (25.). Es entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung auf höchstem Regionalliga-Niveau, in der der FCL immer mehr die überlegene Mannschaft wurde. Atilgan scheiterte mit einem Kopfball nach einer Ecke am Berliner Keeper (32.).

Nur drei Minuten später jubelten die Leipziger dann aber doch: Ein Freistoß an der Mittellinie wurde kurz per Doppelpass ausgeführt, Innenverteidiger Luca Sirch marschierte bei viel Platz weit in die gegnerische Hälfte und flankte perfekt auf Goalgetter Djamal Ziane, der wiederum ganz frei das 2:1 einnickte (35.).