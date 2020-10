VfB-Schlussmann Schmidt mit Geschenk

Nach dem Wechsel baute Auerbach deutlich mehr Druck auf, das Aufbauspiel der Viktoria klappte nicht mehr wie im ersten Durchgang. Doch dann machte es sich der VfB selbst schwer. Nach einem langen Pass kam Stefan Schmidt aus dem Tor. Sein missglückter Klärungsversuch landete allerdings genau vor den Füßen von Yannis Becker, der ins leere Tor einschob. Der Rettungsversuch von Morozow kam vergebens (53.).

Knappe vier Minuten später dann die Entscheidung: Und was für eine! Mattis Daube bekam den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor, legte sich quer in die Luft und platzierte den Ball sehenswert per Seitfallzieher ins lange Eck (57.). Traumtor der Berliner. Auerbach versuchte trotzdem weiter mitzuspielen, wie schon im ersten Durchgang wurden die meisten Angriffe aber schon früh durch das Team von Benedetto Muzzicato geklärt. Bis zehn Minuten vor dem Ende. Dann kam Yannic Voigt links im Strafraum zum Abschluss und traf ins lange Eck (80.). Und zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zirkelte Marcel Schlosser mit Hilfe eines Gegenspielers noch einen Freistoß in die Maschen. Auerbach warf noch einmal alles nach vorne, Zimmermann vergab mit der letzten Chance des Spiels einen möglichen Ausgleich. Tobias Gunte (FC Viktoria 1889 Berlin/li.) im Zweikampf mit Paul Horschig (VfB Auerbach) Bildrechte: Sebastian Räppold /Matthias Koch

Stimmen zum Spiel:

Sven Köhler (Auerbach): "Ich denke, dass wir einen guten Beginn und ein gutes Ende hatten. Die ersten 20 Minuten waren nicht so schlecht von unsere Mannschaft, wir haben wenig zugelassen gegen ein Team, dass mit 24 Punkten in diesen neunten Spieltag gegangen ist. Nach 25 Minuten sind wir aus welchen Gründen auch immer etwas passiv geworden. Die Berliner haben dann auch nicht unverdient geführt. Die Tore sind aber zu einfach gefallen. Mein Team hat dann versucht, sein Gesicht zu bewahren. Der Anschlusstreffer hat gezeigt, dass Spiele, die so verlaufen, auch noch einmal eng werden können. Am Ende hatten wir sogar noch die Chance auf das 3:3."